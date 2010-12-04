گلستان در تولید گوشت قرمز خودکفاست

رحمت الله سیمعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در نیمه اول امسال 11 هزار تن گوشت قرمز در در سطح استان تولید شده که دو هزار تن ان به خارج از استان صادر شده است.

مدیر امور دام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان اعلام کرد: روزانه 75 هزار تن گوشت قرمز در دامداریهای استان تولید می شود.

سمیعی با اشاره به وجود سه میلیون و 800 هزار واحد دامی در استان گلستان گفت: از این تعداد یک میلیون و 400 هزار واحد دام سبک و دو میلیون و 400 هزار واحد دام سنگین است.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط مناسب استان برای پرورش دام و فعالیتهای دامپروری، گلستان نقش مهمی در تولید گوشت قرمز مورد نیاز مردم استان و کل کشور ایفا می کند.