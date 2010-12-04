مصطفی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این خبر افزود: قرارداد محمد خاکپور و حمید بابازاده صبح امروز شنبه در هیئت فوتبال استان تهران ثبت و مجوز مربیگری موقت آنها برای دیدار با ذوب آهن اصفهان صادر شد.
براین اساس سرمربی جدید تیم استیل آذین و مربی دروازهبانهای این تیم میتواند در بازی امروز روی نیمکت تیمشان نشسته و هدایت آن را برابر تیم ذوب آهن اصفهان برعهده بگیرند.
از سوی دیگر مسئولان هیئت مدیره باشگاه استیل آذین ضمن آرزوی موفقیت برای محمد خاکپور از تلاشهای افشین پیروانی، رضا شاهرودی و احمدرضا عابدزاده مربیان پیشین این تیم بابت زحمات انجام شده در طول مدت حضورشان در این باشگاه تقدیر کرده و برای آنها که سرمایههای فوتبال ایران هستند، آرزوی موفقیت کردند.
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