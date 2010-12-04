12 هزار و 934 راس قربانی به مسجد حسینیه اعظم زنجان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد غم پرور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع)، تدارک برنامه های ویژه در این مسجد را در راستای آشنایی هرچه بیشتر قشر جوان با فرهنگ عاشورایی عنوان کرد و گفت: در دهه اول محرم هر شب سخنرانان ویژه در خصوص دلایل قیام امام حسین (ع) و لزوم توجه به زوایای پنهان این قیام عظیم، سخنرانی خواهند کرد.



وی با اشاره به حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم (ع) زنجان در ظهر روز هشتم محرم ادامه داد: دسته عزاداری روز سه شنبه هشتم محرم راس ساعت 13 با حضور مشتاقان اهل بیت به حرکت درخواهد آمد.

غم پرور با تاکید بر اینکه امسال دو جایگاه ویژه برای استقرار خانم ها در زمان حرکت این دسته در نظر گرفته شده است افزود: طبق سنوات گذشته صدا و سیمای مرکز زنجان این مراسم را به طور کامل پوشش خواهد داد.



رئیس هیئت امنای حسینه زنجان به عدم فروش احشام در حسینیه اعظم زنجان در ایام محرم امسال اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات بهداشتی، دیگر هیچ گونه گوسفندی در محل مسجد فروخته نخواهد شد و شهروندان باید نذورات خود را از خارج از این مجموعه خریداری کنند.



غم پرور همچنین به ضرورت توجه به تهیه طرح جامع مسجد حسینیه اعظم زنجان اشاره کرد و افزود: با تدوین این طرح، شاهد تحول چشمگیری در منطقه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دسته عزداری روز هشتم محرم ساعت یک بعدازظهر به طرف امام زاده سید ابراهیم (ع) حرکت خواهد کرد، افزود: امسال عزاداری مردم استان زنجان با شکوه و صلابت بیشتری برگزار می شود.



رئیس هیئت امنای حسینه زنجان با اشاره به اینکه حسینه اعظم زنجان در ماه محرم برنامه های جامعی را مورد توجه قرار داده است افزود: در این ارتباط علاوه بر حضور سخنرانان برجسته معاون اول قوه قضاییه نیز روز هشتم محرم میهمان ویژه خواهد بود.

غم پرور با بیان اینکه در زمان حاضر دو هزار و 500 نفر خادم افتخاری حسینه اعظم زنجان هستند گفت: این تعداد خادم از اقشار مختلف مردم در فعالیت های متعدد حسینه مشارکت می کنند.