اسناد سجلی در یزد آرشیو الکترونیک می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد طباطبایی پیش از ظهر شنبه در مراسم راه ‌اندازی سامانه صدور مکانیزه شناسنامه بزرگسالان در شهرستان بهاباد اظهار داشت: آرشیو الکترونیک اسناد سجلی، مهمترین برنامه سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه خدمات سهل ‌الوصول به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: با اسکن تمامی اسناد سجلی موجود در ادارات ثبت احوال استان و ایجاد این آرشیو الکترونیک، همه اتباع ایرانی در هر نقطه از کشور می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال، صرف‌نظر از محل صدور شناسنامه، خدمات مورد نظر خود را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند.

طباطبایی اظهار داشت: برای اسکن یک میلیون و 600 هزار سند سجلی موجود در ادارات ثبت احوال استان یزد، اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال لازم است که با اختصاص آن به زودی این طرح اجرایی خواهد شد.

همچنین در مراسمهای جداگانه ‌ای با حضور ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران و جمعی از مسئولان نهادهای دولتی شهرستان‌های بهاباد، بافق و بخش نیر، سامانه صدور مکانیزه شناسنامه جدید بزرگسال راه‌اندازی و نخستین شناسنامه به پدران بزرگوار سه شهید دفاع مقدس تقدیم شد.

پیش از این نیز نخستین شناسنامه‌ های مکانیزه بزرگسالان در شهرستانهای تفت، مهریز و طبس صادر شده بود.