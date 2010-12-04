صداگذار و آهنگساز " اینجا تاریک نیست" مشخص شدند

داریوش بابائیان تهیه کننده این فیلم سینمایی دراین باره به خبرنگارمهرگفت: تدوین این فیلم سینمایی همچنان توسط محمدعلی حیدری ادامه دارد و تاکنون نزدیک به نیمی از آن سپری شده است.
وی ادامه داد: موسیقی" اینجا تاریک نیست" نیز توسط گروه موسیقی رضا یزدانی به سرپرستی بهروز پایور ساخته میشود. صداگذاری فیلم نیزبرعهده سینا دوراندیشان است که به زودی صداگذاری فیلم را آغازمیکند.
مصطفی زمانی، الناز شاکردوست، رضا یزدانی، پولاد کیمیایی و نگین سلطانی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، مدیرتولید: فهیمه ساعی، طراح صحنه: امیر بنایی، طراح گریم: ایرج امیدواری، مدیر تدارکات: اسماعیل کردی، تهیهکننده: داریوش بابائیان.
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