بخشودگی 33 درصدی تسهیلات بهره برداران سایت گلخانه ای سرخون

سید نصیر سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: علاوه بر بخشودگی 33 درصد از تسهیلات اعطایی به بهره برداران این سایت تمدید مدت باز پرداخت باقیمانده اقساط به مدت 10 سال نیز در برنامه قرارگرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال اشکال در برآورد اولیه مشاور طرح در زمینه نوع سازه گلخانه و محصول تولیدی و بر آورد قیمت فروش وجود داشته مشاور طرح جهت پاسخگویی به مشکلات پیش آمده فراخوانده شده و قرار است با حضور مشاور طرح و بهره برداران مشکلات به صورت اعم بررسی شود و به طور اخص با پرداختن به مسائل نصب سیستم سرمایشی این گلخانه تصمیم مناسب در جهت رفع این مسئله گرفته شود.

سید محمدی با اشاره به مطالب مندرج درجراید استانی مبنی بر اعمال محدودیت از سوی سازمان جهاد کشاورزی بر تشکلهای خصوصی بخش کشاورزی ابراز داشت: هیچگونه محدودیتی از جانب سازمان برای هیچیک از تشکلها به خصوص تشکل خبرگان که توسط بخش دولتی ایجاد شده اعمال نشده و در حال حاضر که پنج سال از عمر تشکل خبرگان کشاورزی می گذرد سازمان علاوه بر تشکیل و راه اندازی تشکل خبرگان، همواره سعی کرده حمایت از تشکلهای مذکور به منظور توانمندسازی اعضا را به انجام برساند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان در خصوص تشکیل کانون خبرگان کشاورزی افزود: راه اندازی انجمنهای شهرستانی وکانون استانی شامل برگزاری جلسات توجیهی، انتخابات انجمنهای شهرستانی و کانونهای استانی طی دو دوره توسط مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی از جمله این اقدامات حمایتی است.

به گفته سید محمدی در اختیار قرار دادن دفتر کار کانون استان از ابتدای تشکیل به مدت پنج سال در محل ساختمان شماره یک سازمان با تجهیزات کامل وهمچنین تامین دفتر کار انجمنهای شهرستانی در شهرهای استان و برگزاری بیش از 100مورد کارگاه های آموزشی و گردهمایی ملی، منطقه ای، استانی و گردهمایی انجمنهای شهرستانی طی دوره پنج ساله و حمایت از تشکل خبرگان جهت برگزاری گردهمایی ملی کانونهای تشکل خبرگان از جمله اقدامات سازمان در خصوص تشکل کانون خبرگان کشاورزی بوده است.

وی در خصوص برنامه های آتی برای افزایش تعامل با تشکلهای کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای تشکلها، فعال کردن دبیرخانه استانی تشکلهای بخش کشاورزی در 10 شهرستان به منظور پیگیری مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و تهیه و تدوین طرح "ارتقای میانگین تولید" و استفاده از تجارب خبرگان و کشاورزان پیشرو در کتمام شهرستانهای استان جهت ارتقای عملکرد تولید محصولات کشاورزی از جمله برنامه های آتی سازمان در راستای افزایش تعامل با تشکلهای خصوصی بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهار داشت: برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری خبرگان به منظور توانمند سازی خبرگان جهت انتقال تجربیات به سایر کشاورزان وبرگزاری مجدد گردهمایی تشکلها در سطح استان و شهرستان در سال جاری نیز از دیگر برنامه های بعدی سازمان در قبال تشکلها خواهد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ برنامه پیشنهادی مدونی از سوی کانون استانی خبرگان کشاورزی در خصوص مرتفع شدن مشکلات بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری به این سازمان ارائه نشده و تا به حال پیگیری تمام امور از طرف سازمان صورت پذیرفته است، اظهار داشت: طرحهایی از جانب سازمان تهیه و با همکاری خبرگان شهرستانی که متشکل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی هستند در دست اجراست و این سازمان آمادگی لازم به منظور بهبود وضعیت کشاورزان و استفاده از تجارب ارزنده خبرگان برای "ارتقای میانگین تولید "و افزایش کیفیت محصولات را دارد.

آذرماه جاری سایت گلخانه ای سرخون بندرعباس تعطیل شد که وجود اشکالاتی در نصب تجهیزات وعدم وجود تاسیسات مورد نیاز سرمایشی ونرخ بالای اقساط و باز پرداختها بانکی از جمله علل عدم موفقیت این طرح بیان شده بود.