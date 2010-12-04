تجهیزات ایمنی کنار جاده در محور کرج - چالوس افزایش یابد

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تجیهزات ایمنی در جاده چالوس شامل موارد مختلفی می شود که به دلیل شکل خاص این جاده لازم است تجیهزات یادشده به میزان کافی فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از این تجهیزات ایمنی مربوط به گالری ها می شود ضمن اینکه افزایش میزان گالری از میزان خطرات و حوادث احتمالی که ممکن است برای خودروها به وجود آید، می کاهد.

باید اولویتها را در نظر داشته باشیم

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه باید اولویتها را در نظر داشته باشیم و در درجه اول، تجیهزات ایمنی را در مناطقی که احتمال بروز خطر و حادثه در آنها بیشتر است، افزایش دهیم.

وی بیان کرد: افزایش ایمنی نقاطی که احتمال سقوط بهمن در آنها وجود دارد، از مهمترین ضروریات است که این امر باید با جدیت دنبال شود و تحقق یابد.

باقری اضافه کرد: همچنین افزایش ایمنی مکانهایی که احتمال ریزش کوه و بروز سیلاب در آنها بیشتر است از دیگر ضروریات بسیار مهم تلقی می شود که این امر در خصوص جاده چالوس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

انجام طرحهای آبخیزداری در کاهش سیلاب تاثیر دارد

وی خاطرنشان کرد: انجام طرحهای آبخیزداری در زمینه جلوگیری از بروز سیلاب اهمیت فراوانی دارد و اگر این طرحها به درستی انجام شود، تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان سیلاب دارد.

بخشدار آسارا افزود: چندین نقطه خطرناک از نظر ریزش کوه و بهمن در جاده چالوس شناسایی شده که بخشی از آنها گالری ندارد و باید این گالری برای افزایش ایمنی این نقاط تامین شود.