308 متکدی در کرج جمع آوری شدند

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام عملکرد ستاد آسیب دیدگان اجتماعی در آبان ماه شامل جمع آوری 308 نفر متکدی و کارتن خواب، عملکرد واحد وصول مطالبات راشامل وصول بیش از 12 میلیارد ریال از مطالبات معوقه، عملکرد واحد فنی را شامل رفع تخلف به متراژ 205 هزار و 999 متر مربع مسکونی و 205 هزار و 356 مترمربع تجاری عنوان کرد.

وی افزود: در راستای انجام وظایف محوله، ستاد آسیب دیدگان اجتماعی مدیریت کنترل ونظارت شهرداری کرج 308 نفر متکدی وکارتن خواب را ازسطح شهر جمع آوری و به مبادی ذیربط تحویل و تعداد65 نفر از این تعداد را نیز به خانوادهایشان تحویل کردند.

عطایی اضافه کرد: در یک ماهه آبان سال جاری تعداد 152 واحد صنفی به دلیل ایجاد مزاحمتهای سد معبر و عدم پرداخت به موقع عوارض صنفی پلمپ شدند وهمچنین در این مدت رقمی بالغ بر 38 میلیارد ریال از مطالبات معوق شهرداری وصول شد.

این مسئول درآمد حاصل از اجرای آراء کمیسیون ماده صد را در آبانماه بالغ بر 30 میلیارد و102 میلیون ریال اعلام کرد وگفت: مساحت بناهای رفع تخلف شده در موضوع تخلفات ساختمانی مجموعا 410 هزار و 555 متر مربع مسکونی وتجاری بوده است که در این راستا از ابتدای سال تاکنون 78 میلیارد ریال از این محل درآمد حاصل شده است.

عطایی با اشاره به پخش پیامهای تصویری از نمایشگرهای شهری در راستای اطلاع رسانی به شهروندان، براهمیت آموزش شهروندی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: شهرداری کرج علاوه برپخش پیامهای آموزشی از طریق نمایشگرهای شهری اقدامات متعدد دیگری را در حال انجام دارد که از جمله این اقدامات به پخش پیامهای تصویری جدید بامضامین اطلاع رسانی در زمینه های مختلف از جمله تبعات ساخت وسازهای غیرمجاز، سدمعبر ومعضل تکدی گری وپیامدهای آن در سطح شهر از طریق نمایشگرهای مستقر در میدان آزادگان، میدان شهید آجرلو و سه راه مادر می توان اشاره کرد.