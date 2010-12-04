ظرفیتهای خوبی برای توسعه روابط تجاری بین ایران و مالزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، " لطف الله فروزنده" در دیدار با دانشگاهیان، فرهنگیان و تجار و فعالان اقتصادی مقیم مالزی، افزود: با توجه به تاکید رییس جمهور بر توسعه صادرات و افزایش میزان صادرات کشور به میزان 22 میلیارد دلار در سال جاری، مساله افزایش صادرات به مالزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فروزنده تاکید کرد : انعقاد قراردادهای تجاری فی مابین و تسهیل سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی ایرانی، زمینه افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور را فراهم می کند.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات بانکی برای سرمایه گذاران و تجار ایرانی گفت: به زودی با سفر رییس بانک مرکزی به مالزی، زمینه توسعه همکاری بانکهای دو کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور در بخشی از سخنانش ایرانیان مقیم خارج از کشور را سفیران کشورمان توصیف کرد و گفت: ایرانیان مقیم خارج از کشور با تکیه بر هویت ایرانی اسلامی می توانند عظمت ایران را نشان دهند.

فروزنده افزود: ایرانیان در هر جای جهان از سرمایه های انسانی کشور محسوب می شوند و آغوش ایران برای تمام ایرانیان به ویژه نخبگان متعهد همیشه باز است.

وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی در ایران نیازمند نیروهای متخصص و توانمند است، اظهار داشت: دولت به سهم خود برای جذب و استخدام فارغ التحصیلان متعهد آمادگی کامل دارد.

وی در بخشی از سخنانش به مساله قاچاق مواد مخدر از ایران به مالزی اشاره کرد و گفت: مواد مخدر چهره زیبای ایران را تخریب می کند و باید با تشکیل ستاد ویژه ای به طور جدی با این مساله برخورد شود.

در پایان این جلسه سفیر ایران در مالزی نیز طی سخنان کوتاهی رسیدگی به مسایل اقتصادی را اولویت نخست سفارت ایران در مالزی بر شمرد و گفت: در همین راستا کمیته مشترک تجاری زیر نظر اتاق های بازرگانی دو کشور تشکیل شده است.

"محمد مهدی زاهدی" ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت افزود: طی سفر اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران به مالزی توافقات خوبی در زمینه گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور انجام شده است.

پیش از سخنرانی معاون رییس جمهوری ، تعدادی از ایرانیان حاضر در جلسه از جامعه فرهنگیان، دانشگاهیان و تجار مسایل و مشکلات خود را در زمینه های مختلف مطرح کردند.