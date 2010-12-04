مشکلات هیئتهای مذهبی با صدور مجوز برطرف می شود

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: وظیفه اصلی شورای هیئتهای مذهبی در هر استان صدور مجوز برای فعالیتهای مذهبی است و اگر این هیئتها به شکل قانونی و با مجوز فعالیت کنند 80 درصد مشکلات برطرف می شود.

وی ادامه داد: برخی هیئتها به دلیل عدم ساماندهی مناسب با وجود نیت درستی که دارند راه صحیحی را در پیش نمی گیرند و باعث بروز مشکلاتی در این زمینه می شوند.

مدیر تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور توضیح داد: هیئتهای مذهبی به چهار دسته مضر، بی خاصیت، استاندارد و محوری تقسیم می شوند و باید سعی شود هیئتهای مضر و بی خاصیت شناسایی و به حد استاندارد برسند.

دیلمقانی ادامه داد: خوشبختانه هیئتهای مذهبی که مضر شناخته می شوند بسیار کم هستند.

وی افزود: برخی از این هیئتها با هدفی صحیح و برای خدمت پایه گذاری می شوند ولی گاها در این هیئ‌ها مطالبی بیان می شود که موجب بروز اختلاف می شود و یا در پوشش هیئت به دنبال ضربه زدن به اسلام و شیعه هستند.

مدیر تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: هیئتهای بی خاصیت نیز آن دسته از هیئتهایی محسوب می شوند که با هدفی صحیح کار می کنند و سرمایه کافی برای اجرای مراسمها را دارند ولی برنامه فرهنگی مدون و درستی را دنبال نمی کنند که با ساماندهی این هیئتها می توان به بهترین نحو از آنها استفاده کرد.

دیلمقانی ادامه داد: شورای هیئتهای مذهبی در هر استان باید تلاش کند که ظرفیتها، مشکلات و اولویتهای فعالیت در آن منطقه شناسایی و با برنامه ریزی صحیح به فعالیت بپردازند.