زائران ایرانی در بغداد هدف دو انفجار قرار گرفتند/ شهادت 7 زائر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که یک بمب در اطراف استراحتگاه زائران ایرانی در محله الکاظمیه منفجر شد که در نتیجه آن دستکم 5 زائر شهید و 17 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین یک خودروی بمبگذاری شده اتوبوس حامل زائران ایرانی در محله الشعله در غرب بغداد را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو نفر شهید و 28 تن دیگر زخمی شدند که اغلب زخمی ها را ایرانی ها تشکیل می دهند.

علاوه براین انفجاری در مرکز بغداد باعث زخمی شدن 9 غیرنظامی عراقی شد. 2 غیر نظامی نیز بر اثر انفجار بمب در محله الدوره در جنوب غرب بغداد و 4 نیروی پلیس نیز در انفجاری که گشتی آنها را در محله الکراده در مرکز بغداد هدف قرار داده بود زخمی شدند.