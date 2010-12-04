مداحان به محتوای اشعار توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر شنبه در دومین همایش ستایشگران نور و تجلیل از فعالان عرصه ذکر و ذاکری گفت: عشق به اهل بیت(ع) از پدران به ما رسیده و ما باید این مهم را برای آیندگان حفظ کنیم و شعر ما باید نسلهای آینده را بیمه کند و آنها را در مسیر قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: مداحان باید از مباحث مستدل استفاده کنند به خصوص این موارد باید در جلسات نوحه خوانی خواهران بیشتر مورد توجه باشد.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: باید ظالم را از حادثه تاریخی به جریان تاریخی تغییر دهیم، جامعه ما باید حوادث گذشته را آئینه حرکت آینده قرار دهد نه اینکه تنها این حوادث فقط برای مردم بازگو شود.

وی با اشاره به محتویات اشعار مداحان عنوان کرد: شعر باید دارای خصوصیاتی باشد ازجمله اینکه محتوای شعر باید انسان را از طبیعت جداکند و به آسمان پیوند دهد و اینکه شناخت ظالم و مظلوم در آن مشخص باشد.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این ایام باید تمامی مردم جامعه به عزاداری جذب شوند، گفت: در این مراسمها گروهی نیز در کنار مراسم عزاداری مراسم را تماشا می کنند که این حضور باید با استفاده از هنر عزاداران به جذب آنها به مراسم عزاداری تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه نوع پوشش تماشاچیان مراسم عزاداری نیز باید مطابق با چنین مراسمهایی باشد، افزود: نوع پوشش نیز در این ایام بسیار با اهمیت است و در این راستا باید پوشیدن لباسهای مناسب عزاداری مورد رعایت قرار گیرد.