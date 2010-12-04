به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم قطب‌الدین صادقی، محمود استاد محمد، داوود فتحعلی بیگی و صادق عاشورپور نویسنده این مجموعه 7 جلدی که تاکنون 4 جلد از آن منتشر شده و 3 جلد آن در دست انتشار است، درباره این مجموعه صحبت خواهند کرد.

جلد نخست این کتاب درباره "آیین زروان" (خدای نور و روشنایی و اولین خدایی که آریایی‌ها می‌پرستیدند) و یک سری نمایش به نام "زروکرت" است. این جلد شامل نمایش‌هایی است که مربوط به آیین میترا بوده و به دو بخش عهد میترا و عهد زروان تقسیم می‌شود که در هر کدام پاره‌‌نمایش‌هایی شکل گرفته است. در این فصل نمایش بغان فراج (فراق مغ مقدس)، نمایش‌های کوسه برنشین، گلین، غول بیابانی و حاجی فیروز معرفی و بررسی می‌شود.

جلد دوم کتاب "نمایش‌های ایرانی" شامل معرفی و بررسی "تعزیه" است و به دو بخش تعزیه قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.



جلد سوم شامل نمایش‌های عصر مزدا یسنا(آیین زرتشت)، جلد چهارم "نقالی در ایران"، جلد پنجم شامل "نمایشنامه‌های عامیانه"ای که در مجالس اجرا می‌شده و جلد ششم درباره نمایش‌های "بعد از اسلام تا دفاع مقدس" است.



در این مجموعه به طور کلی به پیدایش نمایش، چگونگی اجرا و ریشه‌یابی نمایش‌ها پرداخته شده و از کتاب‌های مختلف از جمله تاریخ شیعه، متون مذهبی، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اثیر و متون پهلوی، اوستایی، ترکی، کردی و عربی استفاده شده است. در نتیجه این پژوهش‌ها و با استناد به نظرات کارشناسان می‌توان گفت نمایش با ورود آریایی‌ها به سرزمین متمدن ایران شکل گرفته است.



در این مجموعه که توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود، در حدود 40 نوع نمایش خاص ایرانی از جمله سوگ سیاووش، میرنوروزی، حاجی فیروز، کوسه برنشین، بغان فراج، گلین، غول بیابانی و غیره به تفضیل توضیح داده شده است.