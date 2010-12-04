صنایع مزاحم مهمترین علت آلودگی هوای تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مورد آلودگی و وارونگی هوای شهر تهران افزود: در مدت دو هفته اخیر، متاسفانه در شهر تهران با آلودگی و وارونگی هوا مواجه شدیم که علت اصلی آن نیز وجود خودروهای دودزا و صنایع آلاینده شهر تهران است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه فضای سبز می تواند نقش مهمی در کاهش و یا پیشگیری از آلودگی هوای شهر داشته باشد ادامه داد: خوشبختانه سرانه فضای سبز در شهر تهران نسبت به سالهای گذشته افزایش مطلوبی داشته هر چند این میزان افزایش کافی نیست و باید افزایش یابد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به حساسیت شهروندان درحفظ و نگهداری فضای سبز گفت: در این زمینه تدابیر و برنامه ریزی مناسبی در شهرداری تهران برای حمایت از مجموعه فضای سبز شهر انجام شده که شاهد توسعه فضای سبز، اجرای طرح کمربند سبز پیرامون شهر به نحو مطلوب و همچنین افزایش کاشت درخت در معابر و پارکها هستیم.

مختاری یکی از مهمترین پروژه های شهرداری تهران را حفظ و نگهداری فضای سبز شهر دانست و افزود: هر چند اقدامات انجام شده برای توسعه فضای سبز سطح شهر نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته اما کافی نیست و موضوع افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران در دستور کار قرار داشته و به طور جدی در حال پیگیری و اجرای آن هستیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک، شهروندان تهرانی هوایی پاک داشته باشند.



