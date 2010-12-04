صادرات 53 هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی از طریق بازارچه مرزی مهران به کشور عراق در آبان ماه سال جاری که گواهی بهداشت برای آنها توسط کارشناسان قرنطینه صادر شده بیش از 53 هزار تن بوده است.

وی افزود: ارزش این محصولات کشاورزی بیش از 160 میلیارد ریال بوده است .

شهبازی گفت: بیشترین صادرات مربوط به محصولات هندوانه ، خربزه و گوجه فرنگی و کمترین مقدار مربوط به صادرات کشمش و کدو بوده است .