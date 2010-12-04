آیت الله صافی گلپایگانی نسبت به گسترش فرهنگ غربی در جامعه هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ظهر شنبه در دیدار با مدیران و معاونان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در خصوص گرایش به فرهنگ غربی و دور شدن از فرهنگ اسلامی در جامعه هشدار داد و افزود: عدهای خیال میکنند گرایش به فرهنگ غربی ارزش است و در این شرایط وظیفه حوزههای علمیه بسیار سنگین است چرا که هم باید سطح دینی جامعه را بالا ببرند و هم ارزشهای اسلامی را به سراسر جهان صادر کنند و البته این بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.
وی انتقال معارف اسلامی به زنان را یک افتخار برای حوزههای علمیه خواهران دانست و تصریح کرد: زنان و مردان در جامعه اسلامی در فراگیری دستورات و معارف اسلامی یکی هستند و هر کدام در جای خود باید به اداره جامعه کمک کنند و در چنین شرایطی حوزههای علمیه خواهران وظیفه دارند تا زنانی را تربیت کنند که در درجه اول خود مواضع دین را در حد مطلوب رعایت نمایند و هم این که با انتقال ارزشهای دینی نگذارند این ارزشها از بین بروند.
روابط زن و مرد در محیط کار کنترل شده باشد
این مرجع تقلید جهان تشیع با اشاره به این که در 50 سال گذشته اگر چه جهان از نظر صنعتی رشد زیادی داشته است اما از نظر اخلاقی بسیار پایین آمده است، بیان داشت: باید سعی کنیم هر چه میتوانیم مطالب اسلامی را در جامعه پیاده نماییم و همچنین نسبت به روابط زن و مرد در جامعه و مخصوصا در ادارات و محیطهای کاری کنترل شده رفتار کرد.
مدارس علمیه خواهران در مناطق مرزی گسترش یابد
آیت الله صافی گلپایگانی در پایان خواستار گسترش تعداد مدارس و حوزههای عملیه خواهران شد و تأکید کرد: به خصوص در مناطق مرزی کشور تعداد این مدارس باید افزایش یابد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم نسبت به گسترش فرهنگ غربی در جامعه و دور شدن از فرهنگ اسلامی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ظهر شنبه در دیدار با مدیران و معاونان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در خصوص گرایش به فرهنگ غربی و دور شدن از فرهنگ اسلامی در جامعه هشدار داد و افزود: عدهای خیال میکنند گرایش به فرهنگ غربی ارزش است و در این شرایط وظیفه حوزههای علمیه بسیار سنگین است چرا که هم باید سطح دینی جامعه را بالا ببرند و هم ارزشهای اسلامی را به سراسر جهان صادر کنند و البته این بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.
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