فاز اول خط انتقال دوم گاز خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فاز اول خط دوم انتقال گاز خرم آباد به عنوان یکی از مصوبات مهم سفر اول هیئت دولت به لرستان پس از 5 سال رنگ عملیاتی گرفت تا امروز -شنبه- این پروژوه مهم با حضور سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی و ملی به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در حاشیه افتتاح این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: خط دوم انتقال گاز ثامن - خرم آباد دارای مصوبه دور اول سفر ریاست جمهوری است.

علی گودرزی طول این پروژه را 167 کیلومتر و با قطر 36 اینچ عنوان کرد و بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه مشکل افت فشار گاز مورد نیاز صنایع استان لرستان و سایر مشترکان در ایام سرد سال مرتفع خواهد شد.

وی به دیگر مزایای افتتاح خط انتقال دوم گاز خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: همچنین با بهره برداری از این پروژه روند توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای مسیر این خط لوله شامل شهرهای کوهدشت و پلدختر هموار خواهد شد.

گودرزی اهداف دیگر اجرای این پروژه را افزایش پایداری شبکه ملی گاز به ویژه در استانهای غربی کشور، گازرسانی به کارخانه سیمان و پتروشیمی خرم آباد و صنایع مستقر در شهر خرم آباد عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال 86، بیان داشت: این در حالی است که تا آذر سال 88 این پروژه تنها 22 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گودرزی با اشاره به آماده بهره برداری بودن 123 کیلومتر از این پروژه، بیان داشت: عملیات اجرایی این طرح در مابقی مسیر 46 کیلومتری پروژه نیز در حال حاضر دارای بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به افزوده شدن 14 میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت استان با افتتاح این پروژه، خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در کمتر از هفت ماه به نقطه بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان اعتبار این پروژه را 180 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این در حالی است که تاکنون برای اجرایی شده این پروژه 155 میلیارد تومان هزینه شده است.