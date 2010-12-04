51 درصد تعهد لرستان در زمینه اشتغال محقق شده است

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تعهد استان لرستان در سال جاری ایجاد بیش از 24 هزار و 350 شغل می باشد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماه ابتدایی سال جاری بیش از 12 هزار و 350 شغل در استان لرستان ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 51 درصد تعهد لرستان در راستای ایجاد شغل تحقق یافته است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان بیان داشت: اگر میزان تحقق ایجاد شغل در آبان و آذر ماه سال جاری نیز در نظر گرفته شود این آمار افزایش خواهد یافت.

ویسکرمی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 9 هزار و 454 مورد بازرسی از سطح واحدهای تولیدی استان لرستان صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: همچنین بیش از 38 مورد بازرسی نیز از سطح خانه های بهداشت کارگری در سال جاری صورت گرفته که این میزان بازرسی نسبت به سال گذشته بیش از 58 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 125 کمیته حفاظت فنی در استان فعالیت دارد، عنوان کرد: از این تعداد تنها 96 کمیته فعال هستند و ما بقی به صورت نیمه فعال و غیر فعال می باشند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر تعداد 30 واحد تولیدی مشمول ایجاد کمیته فنی هستند که متاسفانه تاکنون دراین واحدهای تولیدی اقدام به تشکیل کمیته فنی نشده است.