سه میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداریهای خراسان شمالی انجام شد

احمد داوطلب در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد اظهار داشت: این تعداد جوجه ریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

وی میزان جوجه ریزی انجام شده در مدت مشابه سال قبل را دو میلیون و 631 هزار و 788 قطعه ذکر کرد.



داوطلب تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه پنج هزار و 580 تن گوشت مرغ در این استان تولید شد.



وی میزان گوشت مرغ پیش بینی شده در سالجاری را 7455 تن عنوان کرد و افزود: در صورت تحقق این مقدار52 درصد نیاز استان تامین خواهد شد.



به گفته مدیر امور طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی سرانه مصرف گوشت مرغ در استان خراسان شمالی را 18کیلو برای هر نفر ذکر کرد.



داوطلب با بیان اینکه در حال حاضر 69 واحد پرورش مرغ گوشتی در استان با ظرفیت یک میلیون و 230 هزار قطعه وجود دارد، افزود: از این تعداد، 64 واحد با ظرفیت یک میلیون و 124 هزار قطعه در دوره فعال است.