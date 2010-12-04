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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

شهرداری تهران با ایجاد مانع در پیاده روها برخورد جدی می کند

شهرداری تهران با ایجاد مانع در پیاده روها برخورد جدی می کند

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: پیاده روها و معابر شهری نباید بر اساس سلیقه شهروندان ساخته شوند بلکه باید اصول مشخصی حاکم باشد و در صورتی که مانعی در معابر ایجاد شود شهرداری برخورد جدی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر خسروی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد هستیم پیاده روها متناسب با ساختمانها ساخته می شود افزود: معابر شهری جزو فضاهای عمومی و متعلق به همه شهروندان بوده و متولی آن طبق قانون شهرداری است به همین دلیل شهروندان نباید به صرف این که پیاده رو مقابل ملک آنان قراردارد با اعمال سلیقه، سیمای آن را تغییردهند.

خسروی افزود: پیاده روها باید قابلیت تردد برای همه اقشار جامعه از قبیل کودکان، زنان باردار و کهنسالان و معلولان را داشته باشند به همین دلیل شهرداری با هر مانعی که در این زمینه اختلال ایجاد کند برخورد جدی می کند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر این که باید الگوی مشخصی برای پیاده روها وجود داشته باشد گفت: پیاده روها باید دارای شیب استاندارد بوده و همچنین فضایی ویژه عبور نابینایان داشته باشند که این الزامات وجود دارد و شهروندان می توانند درصورت مشاهده هر ضوابطی مخالف شرایط تعیین شده برای پیاده روهای استاندارد با شماره های 137 و 1888 تماس بگیرند تا شهرداری موضوع را پیگیری کند.

 

کد مطلب 1203550

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