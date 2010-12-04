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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

کاهش دید افقی در سیستان؛

توفانی با سرعت 92 کیلومتر در ساعت سیستان را در نوردید

توفانی با سرعت 92 کیلومتر در ساعت سیستان را در نوردید

زاهدان - خبرگزاری مهر: توفانی که از شب گذشته آغاز شده است امروز با سرعت 92 کیلومتر در ساعت سیستان را در نوردید و همچنان وزش باد شدید در منطقه ادامه دارد.

کارشناس پیش بینی هوا شناسی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: وزش باد همراه با گرد و خاک از ساعت 18 شب گذشته در منطقه سیستان شروع شده و بر اساس پیش بینی تا 48 ساعت آینده ادامه دارد.

حسین علی حسین آبادی  بیان کرد: سرعت وزش توفان در این منطقه در نوسان است به طوریکه بامداد امروز 97 کیلومتر در ساعت بوده اما اکنون به 70 کیلومتر با شعاع دید افقی 50 متر کاهش یافته و احتمال افزایش مجدد آن می رود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: سرعت این توفان از امشب کاهش پیدا می کند و تا 48 ساعت آینده ادامه خواهد داشت.

حسین آبادی افزود: با توجه به ریزش جریانات سرد شمالی از روز دوشنبه تا پایان هفته کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه برای مناطق شمالی استان پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته زاهدان با صفر درجه سردترین و راسک با 31 درجه گرمترین شهرهای سیستان و بلوچستان بودند.

کد مطلب 1203554

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