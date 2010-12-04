ستادهای برف روبی تا نیمه آذرماه در تهران تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض در مورد آمادگی شهرداری تهران برای عملیات برف روبی در شمال شهر افزود: امسال عملیات برف روبی در برنامه کاری سازمان مدیریت پسماند قرار گرفته و تا 15 آذر ماه تمامی ستادهای برف روبی در نواحی و مناطق شمال شهر به طور کامل تجهیز می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون نصب جایگاه های مخازن زرد رنگ شن و نمک در خیابانهای سطح شهر مشخص شده گفت: پیش بینی شده تا در هر ناحیه از مناطق شمال شهر، پنج جایگاه مخازن شن و نمک نصب شود که این اقدام نیز در حال اجرا است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تعداد کیسه های شن و نمک سطح شهر را وابسته به نیاز هر منطقه عنوان کرد و از مردم خواست تا هنگام بارش برف از زنجیر چرخ و یخ شکن استفاده کنند تا بدون بروز هر گونه مشکلی بتوانند از بارش برف لذت ببرند.

وی در مورد اقدامات شهرداری برای مشکل آب گرفتگی در مناطق جنوبی شهر گفت: اغلب اوقات در نواحی شمال شهر شاهد بارش برف و باران هستیم در حالیکه مناطق جنوب شهر از آسمانی آفتابی برخوردار هستند، اما به طور کل شهرداری تهران برای مسئله آب گرفتگی، بحث لایروبی ها را در دستور کار خود قرار داده است.

فیاض با اشاره به بارندگی دو روزه ماه گذشته و تمهیدات شهرداری تهران برای جلوگیری از آب گرفتگی ها در سطح شهر، تصریح کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده، یک دهم میزان بارش متوسط شهر تهران در آن دو روز به انجام رسید و طی آن کارنامه شهرداری تهران به جز مواردی که با مشکلات فنی مواجه بوده، مثبت ارزیابی شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند افزود: به طور کل با اقدامات و تمهیدات لحاظ شده توسط شهرداری تهران، هم اکنون مشکلات آب گرفتگی در سطح شهر به حداقل رسیده است.



