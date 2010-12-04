بناهای نامناسب برای معلولان جواز ساخت نمی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان در سالن اجتماعات هلال احمر ساری گفت: در توافقات کشوری فقط پنج درصد از سهم مسکن مهر متعلق به مددجویان و معلولان بهزیستی و کمیته امداد است در حالی که این سهم را در استان به 15 درصد افزایش دادیم.

وی افزود: به همه شهرداران ابلاغ کرده ایم که گواهی پایان کار برای ساختمان های فاقد مناسب سازی، صادر نشود.

طاهایی با اشاره به عدم مناسب سازی در سالن اجتماعات هلال احمر مازندران برای حضور معلولان اظهار داشت: در یک سازمان امدادی جهت حضور معلولان غفلت شده و مناسب سازی نشده، هرچند که ساختمان هلال احمر اکنون ساخته نشده است.

استاندار مازندران یادآور شد: تاکید ما بر آن است که ساختمان های اداری دولتی که از ایجاد مناسب سازی برای معلولان غفلت کرده، دفتر فنی استانداری اجازه دریافت بودجه نهایی را ندهد.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه مازندران نیز گفت: خلقت خداوند بدون نقص است و معلولیت ها به وسیله اختلالاتی که در هنگام تکوین نطفه در عالم رحم پیش می آید اتفاق می افتد.

وی اظهار داشت: خداوند بین معلولان و انسان های سالم تبعیضی قائل نمی شود و پروردگار جلیل تر از آن است که از انسان ها انتقام بگیرد.

مسئولان برای رفع مشکلات معلولان، شعار ندهند

خطیب جمعه ساری با بیان اینکه انسان های سالم نباید معلولان را با دیده ترحم و سرزنش بنگرند تصریح کرد: مسئولان برای رسیدگی به مشکلات معلولان اقدام کنند و اجرای برنامه ها را صرفا مرتبط با سازمان بهزیستی ندانند بلکه طبق قانون اساسی اقدام کرده و فقط شعار ندهند.

وی یادآور شد: خداوند اجر مضاعف همه ی کسانی که به معلولان رسیدگی می کنند در نظر می گیرد.