فیروز ریخته‌گران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: بازیکنان تیم به دلیل عملکرد نامناسبشان در بازی روز پنجشنبه جریمه شدند زیرا به نظر من فولادگستر تیمی نبود که در خانه ماهان را شکست دهد.

وی در مورد فراهم کردن شرایط مناسب برای بازیکنان ماهان افزود: دیگر باید برای بازیکنان تیم چه کار کنم تا از نظر روحی تقویت شوند، این بازیکنان 10 روز در دبی با بهترین امکانات تمرین کردند و همه چیز برای موفقیت آنها آماده است اما در خانه مقابل این تیم می‌بازند.

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان در مورد عملکرد وحید شمسایی تصریح کرد: گویا شمسایی فراموش کرده فوتسال یک بازی پنج نفره است، وقتی شمسایی در یک نیمه 33 شوت به طرف دروازه حریف می‌فرستد اما این ضربات به مدافعان برخورد می‌کند و باعث ضد حمله می‌شود، یعنی این بازیکن عملکرد مناسبی نداشته است.

وی با بیان اینکه همه آزادیهای شمسایی در تیم محدود شده، ادامه داد: بسیاری از بازیکنان ما ملی‌پوش هستند و این بازیکنان نباید در بازی مقابل گسترش فولاد اینگونه عمل می‌کردند، شمسایی نیز یا باید عملکردش را اصلاح کند و باز گردد و یا به تیم ما باز نگردد، وقتی پنج بازی محروم شد می‌فهمد که نمی‌تواند هرگونه خواست عمل کند.

ریخته‌گران خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که ماهان به شرایط ایده‌آل باز می‌گردد و در هفته‌های آینده به سوی قهرمانی گام بر می‌دارد زیرا هواداران تیم ما از ماهان انتظار قهرمانی دارند.