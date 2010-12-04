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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

در نشست خبری اعلام شد:

70 درصد داوطلبان هلال احمر حق عضویت پرداخت نمی کنند

70 درصد داوطلبان هلال احمر حق عضویت پرداخت نمی کنند

رئیس سازمان داوطبان هلال احمر با بیان اینکه متاسفانه 70 درصد از داوطلبان هلال احمر حق عضویت پرداخت نمی کنند گفت: از 450 هزار داوطب هلال احمر تنها 80 هزار داوطلب حق عضویت 50 هزار تومانی پرداخت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله پورطلوعی در نشست خبری صبح شنبه با بیان اینکه در 6 ماهه اول سال جاری حدود 27 میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیر نقدی و فعالیت داوطلبی توسط این سازمان جذب و ارائه شده گفت: اجرای 627 پروژه و فعالیت داوطلبی، تامل و همکاری با 26 سازمان غیردولتی، اهدای حدود 6 هزار واحد خون، کمک 58 میلیون تومانی به غزه و همچنین جمع آوری بیش از 10 میلیارد تومان کمک مردمی برای سیل زدگان پاکستانی از مهمترین برنامه ها و فعالیتهای این سازمان در 6 ماهه نخست سال جاری بوده است.

وی افزود: این سازمان در سال جاری با پرداخت 9 میلیون تومان موجب آزادی پنج زندانی دیه شده است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از ارائه خدمات توانبخشی و دارویی برای دو هزار نفر و توزیع 204 هزار سبد غذایی میان خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: برای تعامل و ارتباط بیشتر میان داوطلبان و سازمان فردا سامانه پیام کوتاه سازمان داوطلبان به شماره 30002147 افتتاح می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا میزان حق عضویت داوطلبان تغییر کرده و چه تعداد از داوطلبان حق عضویت پرداخت می کنند گفت: متاسفانه 70 درصد از داوطلبان هلال احمر حق عضویت پرداخت نمی کنند.

کد مطلب 1203574

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