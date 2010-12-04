70 درصد داوطلبان هلال احمر حق عضویت پرداخت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله پورطلوعی در نشست خبری صبح شنبه با بیان اینکه در 6 ماهه اول سال جاری حدود 27 میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیر نقدی و فعالیت داوطلبی توسط این سازمان جذب و ارائه شده گفت: اجرای 627 پروژه و فعالیت داوطلبی، تامل و همکاری با 26 سازمان غیردولتی، اهدای حدود 6 هزار واحد خون، کمک 58 میلیون تومانی به غزه و همچنین جمع آوری بیش از 10 میلیارد تومان کمک مردمی برای سیل زدگان پاکستانی از مهمترین برنامه ها و فعالیتهای این سازمان در 6 ماهه نخست سال جاری بوده است.

وی افزود: این سازمان در سال جاری با پرداخت 9 میلیون تومان موجب آزادی پنج زندانی دیه شده است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از ارائه خدمات توانبخشی و دارویی برای دو هزار نفر و توزیع 204 هزار سبد غذایی میان خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: برای تعامل و ارتباط بیشتر میان داوطلبان و سازمان فردا سامانه پیام کوتاه سازمان داوطلبان به شماره 30002147 افتتاح می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا میزان حق عضویت داوطلبان تغییر کرده و چه تعداد از داوطلبان حق عضویت پرداخت می کنند گفت: متاسفانه 70 درصد از داوطلبان هلال احمر حق عضویت پرداخت نمی کنند.