عبور از مصوبات کمیته مواقع اضطرار نباید بدعت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در یکی از مصوبات کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران فعالیت ورزشی در سطح شهر تهران در شرایط اضطرار آلودگی هوا ممنوع شده، افزود: در این دوره که وضعیت هوای تهران در شرایط هشدار و اضطرار بود مسابقات لیگ برتر هم در هفته پیش و هم روز گذشته برگزار شده است.

وی افزود: این مورد جای سوال دارد که که چرا اداره کل تربیت بدنی استان تهران و کمیته مواقع اضطرار با این موضوع موافقت کرده اند؟



حیدرزاده با اشاره به اینکه رعایت نکردن مصوبات کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا بدعتی برای عبور از مصوبات کمیته خواهد شد، اظهار داشت: اعتقاد بر این است که باید نگاه حاکمیتی به این موضوع انجام شود و با ارگاتهای که به مصوبات اهمیت نمی دهند برخورد جدی اعمال شود.



رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه مسابقات با حضور تماشاچیان برگزار می شود لذا دو نوع نگرانی در این زمینه وجود دارد یکی برای ورزشکاران که فعالیت ورزشی در هوای آلوده تهدیدی برای سلامت ورزشکار است و همانطور که ادارات و سازمانها با هدف سلامتی شهروندان تعطیل هستند لذا فعالیت این گر.وه هم باید متوقف شود.



وی در ادامه اظهار کرد: برگزاری مسابقات باعث تردد شهروندان در سطح شهر برای حضور در مسابقات می شود و با توجه به اینکه کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا اعلام می کند از هر گونه ورود و تردد در محدوده شهر جلوگیری شود لذا می بینیم که مسابقات فوق برگزار شده و بلیط فروشی برای حضور تماشگران انجام می شود که این مغایرتها باعث می شود عبور از طرح جامع بدعت شود که باید در این زمینه دقت بیشتری اعمال شود.



حیدرزاده با اشاره به اینکه کمیته موارد اضطرار و هم مدیر کل تربیت بدنی استان تهران نسبت به برگزاری مسابقات در روزهای گذشته پاسخگو باشند، افزود: در بحث ورزش همگانی با تلاشهای که سازمان ورزش شهرداری داشته است کلیه فعالیتهای ورزشی در پارکهای سطح شهر تهران متوقف و گشتهای ویژه توسط شهرداری تهران در این زمینه پیش بینی شده که از هر گونه فعالیت بدنی جلوگیری شود و در عین حال شهرداران نواحی موظف هستند بر حسن انجام این بخش نامه دقت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: با هماهنگی که با اداره کل محیط زیست استان تهران صورت گرفته تمامی تخلفات در زمینه ایجاد آلودگی هوا در مناطق تجاری، خدماتی و گاراژهای ماشین و انبارها و جاهای که اقدام به سوزاندن مواد دور ریختنی می شود از طریق سامانه 137 به این اداره کل اعلام تا برخورد قانونی انجام گیرد.

حیدرزاده با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به محدویت های جدی که دارد با حداکثر ظرفیت خود تا زمان اعمال طرح زوج و فرد تردد وسایل نقلیه کار خواهد کرد افزود: پیشنهاد می شود تا پایان سال با توجه به اینکه با پدیده اینورژن مواجه هستیم این طرح اعمال شود.



وی در ادامه با بیان اینکه وضیعت آلودگی هوای تهران اساسا در وضیعت نامطلوبی است و مدیریت بحران را صرفاً نباید در وضیعت هشدار و اضطرارببینیم نبینیم گفت: نگاه مسئولین به وضعیت آلودگی هوا نباید در وضیعت هشدار و اضطرارآلودگی هوا باشد چون اعتقاد بر این است شایسته نیست پایتخت یک کشور به دلیل آلودگی که دارای هزینه های اقتصادی و سیاسی است مرتباً تعطیل گردد.



وی با اشاره به اینکه استاندار به طور جدی پیگیر مباحث آلودگی هوا است، گفت: اعتقاد بر این است که مداخله سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی جدی تر باید باشد و با عنایت به اینکه سلامت شهروندان از اولویت های جدی شهرداری است لذا مدیریت شهری از تصمیمات کمیته مواقع اضطرار استقبال می کند.