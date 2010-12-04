متون بخش مسابقه دانشجویان تئاتری انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت ارسال آثار شورای انتخاب متون متشکل از عبدالحی شماسی، شهرام زرگر، شهرام کرمی، میلاد اکبرنژاد و عباس اقسامی آثار برگزیده را به دبیرخانه جشنواره معرفی کرد. در بخش مسابقه دانشجویان تئاتری 423 متن به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت 180 اثر از بین آنها انتخاب و به مرحله بعد راه یافت.



متون انتخاب شده از 12 دانشگاه تئاتری کشور به جشنواره راه یافته‌اند که بیشترین تعداد متعلق به دانشکده هنر و معماری با 44 اثر است و پس از آن دانشکده سینما تئاتر با 29 اثر، دانشگاه سوره با 22 اثر، دانشکده هنرهای زیبا با 21 اثر، دانشگاه آزاد واحد شیراز با 15 اثر، دانشگاه آزاد واحد تنکابن با 13 اثر، دانشگاه آزاد واحد اراک با 10 اثر، مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز با 8 اثر، دانشگاه تربیت مدرس با 7 اثر،‌ مؤسسه آموزش عالی بحرالعلوم بروجرد با 6 اثر، دانشگاه آزاد واحد بوشهر با 4 اثر و دانشگاه آزاد واحد فردوس با 1 اثر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.



بازبینی مرحله اول این آثار در نیمه دوم دی ماه سال جاری برگزار می شود. چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 24 تا 31 اردیبهشت ماه 90 و به دبیری سیدجواد روشن در تهران برگــزار می‌شود.

