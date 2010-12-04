فروزنده با معاون وزیر دفتر نخست وزیری برونئی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر از بندر سری بگاوان پایتخت برونیی، در این دیدار طرفین با اشاره به سفر معاون وزیر خارجه کشورمان به برونئی و سفر شاهزاده محمد وزیر امور خارجه و تجارت برونئی به ایران و دیدار با رییس جمهور و نقش سازنده این دیدارها در روابط دو کشور، در ارتباط با حوزه های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

"لطف الله فروزنده" آمادگی ایران را برای تبادل تجربیات و برداشتن گامهای عملی اعلام و از طرف برونیایی برای سفر به جمهوری اسلامی دعوت به عمل آورد.

عبدالوهاب نیز ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده و همچنین پذیرش دعوت سفر به ایران ، ابراز امیدواری کرد این سفر به زودی محقق شود.

طرفین توافق کردند کمیته کاری مشترکی تشکیل شود و یک یادداشت تفاهم در خصوص همکاریها امضا کنند.

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در راس هیئتی سه نفره پس از دیدار با مقامات اندونزی و مالزی در راستای تقویت روابط با کشور برونئی دارالسلام عصر روز جمعه وارد بندر سری بگاوان شد و مورد استقبال دبیر دائم دفتر نخست وزیری در امور اداری دولت برونیی قرار گرفت.