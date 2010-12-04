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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

در پایتخت برونئی ؛

فروزنده با معاون وزیر دفتر نخست وزیری برونئی دیدار کرد

فروزنده با معاون وزیر دفتر نخست وزیری برونئی دیدار کرد

کوالالامپور-دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور صبح امروز شنبه با "حاجی عبدالوهاب" معاون وزیر دفتر نخست وزیر برونئی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از بندر سری بگاوان پایتخت برونیی، در این دیدار طرفین با اشاره به سفر معاون وزیر خارجه کشورمان به برونئی و سفر شاهزاده محمد وزیر امور خارجه و تجارت برونئی به ایران و دیدار با رییس جمهور و نقش سازنده این دیدارها در روابط دو کشور، در ارتباط با حوزه های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

"لطف الله فروزنده" آمادگی ایران را برای تبادل تجربیات و برداشتن گامهای عملی اعلام و از طرف برونیایی برای سفر به جمهوری اسلامی دعوت به عمل آورد.

عبدالوهاب نیز ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده و همچنین پذیرش دعوت سفر به ایران ، ابراز امیدواری کرد این سفر به زودی محقق شود.

طرفین توافق کردند کمیته کاری مشترکی تشکیل شود و یک یادداشت تفاهم در خصوص همکاریها امضا کنند.

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در راس هیئتی سه نفره پس از دیدار با مقامات اندونزی و مالزی در راستای تقویت روابط با کشور برونئی دارالسلام عصر روز جمعه وارد بندر سری بگاوان شد و مورد استقبال دبیر دائم دفتر نخست وزیری در امور اداری دولت برونیی قرار گرفت.

کد مطلب 1203579

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