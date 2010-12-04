مجروح شدن 11 ایرانی در انفجار اتوبوس در عراق/ حادثه کشته ای نداشت

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زائران به صورت انفرادی در اتوبوسهای حرم امام حسین (ع) که از کربلا به کاظمین عازم بوده اند ثبت نام کرده اند که این اتوبوسها مربوط به کاروانهای زائران ایرانی نبوده اند.

وی ادامه داد: در این حادثه 11 ایرانی مجروح شدند که جراحت سه نفر از آنها عمیق بوده و در بیمارستان بستری شدند.

نماینده سازمان حج و زیارت در مورد دو حادثه بمب گذاری دیگر در عراق گفت: انفجار دیگر در پشت پارکینگ اتوبوسهای زائران ایرانی در کاظمین رخ داد که در این اتوبوس مسافر وجود نداشت و تنها منجر به شکستن شیشه های اتوبوس شد.

خانی افزود: همچنین انفجار سومی هم زیر پل ورودی اتوبان بغداد رخ داد که در این انفجار تنها شیشه اتوبوس سازمان حج و زیارت صدمه دید.