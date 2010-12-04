به گزارش خبرنگار مهر، برای صدور کارت ITC هر یک از بازیکنان خارجی شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور باید مبلغ 2 هزار دلار به حساب فدراسیون بین‎المللی والیبال (FIVB) واریز شود.

به همین منظور سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال کشورمان به نمایندگی از تمام تیم‎هایی که برای شرکت در لیگ 89 بازیکن خارجی به خدمت گرفته‎اند امشب عازم زوریخ می‎شود تا هزینه لازم برای صدور کارت ITC آنها را به حساب FIVB پرداخت کند.

قرار است درخشنده با پرداخت 30 هزار دلار کارت ITC پانزده بازیکن خارجی شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر سال جاری را از FIVB دریافت کند. هزینه کارت ویژه بازیکنان خارجی از طرف تیم‎های باشگاهی آنها تامین می‎شود.