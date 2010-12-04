به گزارش خبرنگار مهر، برای صدور کارت ITC هر یک از بازیکنان خارجی شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور باید مبلغ 2 هزار دلار به حساب فدراسیون بینالمللی والیبال (FIVB) واریز شود.
به همین منظور سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال کشورمان به نمایندگی از تمام تیمهایی که برای شرکت در لیگ 89 بازیکن خارجی به خدمت گرفتهاند امشب عازم زوریخ میشود تا هزینه لازم برای صدور کارت ITC آنها را به حساب FIVB پرداخت کند.
قرار است درخشنده با پرداخت 30 هزار دلار کارت ITC پانزده بازیکن خارجی شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر سال جاری را از FIVB دریافت کند. هزینه کارت ویژه بازیکنان خارجی از طرف تیمهای باشگاهی آنها تامین میشود.
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