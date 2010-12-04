به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو که این روزها صحبت های زیادی در مورد او منتشر می شود، در تمرین امروز شنبه استقلال که از ساعت 12 در زمین صنایع دفاع آغاز شد، با دقایقی تاخیر وارد شد و چند دقیقه ای را با پرویز مظلومی به گفتگو پرداخت.

در تمرین امروز فرهاد مجیدی و امیرحسین صادقی به دلیل مصدومیت با لباس شخصی در تمرین حاضر شدند و پس از حدود 30 دقیقه حضور در تمرین ورزشگاه را ترک کردند. محمد محمدی دروازه بان و سید مهدی سید صالحی مهاجم این تیم به طور انفرادی و زیر نظر نوشادی مربی بدنساز تمرینات خود را انجام دادند.

پرویز مظلومی در تمرین امروز با چند بازیکن استقلال از جمله ایمان مبعلی، محمد محمدی و فرهاد مجیدی به طور اختصاصی و در زمان های متفاوت گفتگو کرد. امروز تمرین استقلال بدون حتی حضور یک تماشاگر برگزار شد و به جز خبرنگاران و عکاسان حاضر در ورزشگاه هیچ تماشاگری در ورزشگاه حضور نداشت.

در ابتدای تمرین بازیکنانی که مقابل پاس همدان به طور کامل به میدان رفته بودند پس از 20 دقیقه تمرین و انجام کارهای کششی به سونا و استخر رفته و سپس ورزشگاه را ترک کردند و بنا به دستور سرمربی تیم این بازیکنان فردا استراحت خواهند کرد و از تمرین معاف خواهند بود.