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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

مالزی روزنامه نگاران را به مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر فراخواند

مالزی روزنامه نگاران را به مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر فراخواند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون وزیر خارجه مالزی از روزنامه نگاران خواست تا در مراسم انجمن بین المللی روزنامه نگاری سال جاری به منظور تهیه گزارش از قاچاق بین المللی مواد مخدر و مبارزه با ان حضور پیدا کنند.

به گزارش مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "ریچارد ریوت جائم" با اشاره به گزارش اخیر بازداشت یک دختر جوان مالایی در فرودگاه چین که به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده بود، از سوء استفاده سندیکاهای قاچاق مواد مخدر از دختران جوان و زنان به عنوان حمل کننده مواد مخدر به شدت ابراز نگرانی کرد.

وی با تأکید بر سخنان مدیر کنترل بین المللی مواد مخدر مبنی بر هدف قرار گرفتن کشورهای جنوب شرق آسیا درست همانند قسمت های شرقی و مرکزی آسیا مثل مغولستان و ازبکستان از سوی سندیکاهای قاچاق مواد مخدر، گفت: این موضوع تنها دغدغه کشور مالزی نیست.

معاون وزارت خارجه مالزی در ادامه گفت: قاچاق مواد مخدر دشمن شماره یک همه ما محسوب می شود و شما به عنوان روزنامه نگاران جوان باید توانایی مقابله با این موضوع را در حیطه کاری خود داشته باشید.

ریچارد در پایان سخنان خود نسبت به حرکت تلافی جویانه سندیکاهای قاچاق مواد مخدر در شبکه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک که به منظور سوء استفاده از دختران جوان با آنها ارتباط دوستانه برقرار کرده و با دادن وعده های پوچ آنها را فریب می دهند، هشدار داد.

این مراسم با حضور20 روزنامه نگار از6 کشور اندونزی، برونئی، فیلیپین، مغولستان، ازبکستان و به میزبانی مالزی برگزار شد.

کد مطلب 1203591

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