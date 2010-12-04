به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ سید یحیی حسینی قبل از ظهر شنبه در جلسه مشترک خبری سپاه علی بن ابیطالب(ع) و سازمان آموزش و پرورش که ویژه کاروانهای راهیان نور برگزار شد، دست آوردهای کاروان راهیان نور را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: با توجه به استقبال خوب گذشته و درس آمادگی دفاعی مقطع دوم دبیرستان، دانش آموزان پسر این مقطع برای بخش عملی این درس به مناطق جنگی اعزام میشوند.
وی با بیان اینکه اعزامها در سالهای گذشته نیز وجود داشته است ابراز داشت: در سالهای قبل اعزامها از اسفندماه بود اما امسال با برنامهریزیهای صورت گرفته دانشآموزان از 15 تا 30 آذرماه به مناطق عملیاتی اعزام میشوند.
معاون هماهنگ کننده سپاه علی بن ابیطالب(ع) در ادامه با اشاره به اینکه در هر اعزام 400 دانش آموزان با بدرقه خانوادههایشان راهی این سفر میشوند بیان کرد: از خانوادهها درخواست داریم تا با عزام فرزندان خود موافقت کنند و با ارزیابیهایی که طی چند روزه گذشته صورت گرفته استقبال خانوادهها خوب بوده است.
کاروان راهیان نور تأثیر زیادی بر نوجوانان و جوانان داشته است
حسینی با تأکید بر اینکه تبیین فرهنگ ایثار، گذشت و شهادت یکی از اهداف اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی است، بیان داشت: ارزیابی از سفرهای سالهای گذشته نشان میدهد که اعزام کاروان راهیان نور تأثیر بسیار زیادی بر روی نوجوانان و جوانان داشته است.
وی تحکیم پیوند ارزشها و فرهنگ نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل امروز، ثبت و حفظ ارزشهای خلق شده، تبیین نقش سپاه و بسیج در جنگ به فرماندهی امام و خلق حماسه و پیروزی رزمندگان از جمله اهداف اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی برشمرد.
حسینی ترویج و نشر فرهنگ دفاع مقدس و انتقال فرهنگ جهاد به نسل آینده و یادآوری رشادتهای دوران دفاع مقدس، فراهم کردن فضا برای الهام گرفتن نسل جوان از رشادتها و شهامتهای رزمندگان را از دیگر اهداف این اعزامها عنوان کرد.
در مقطع دوم دبیرستان؛
دانش آموزان قمی درس آمادگی دفاعی خود را در مناطق جنگی میگذرانند
قم - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه علی بن ابیطالب(ع) از اعزام دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان به مناطق جنگی جهت گذراندن واحد عملی درس آمادگی دفاعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ سید یحیی حسینی قبل از ظهر شنبه در جلسه مشترک خبری سپاه علی بن ابیطالب(ع) و سازمان آموزش و پرورش که ویژه کاروانهای راهیان نور برگزار شد، دست آوردهای کاروان راهیان نور را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: با توجه به استقبال خوب گذشته و درس آمادگی دفاعی مقطع دوم دبیرستان، دانش آموزان پسر این مقطع برای بخش عملی این درس به مناطق جنگی اعزام میشوند.
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