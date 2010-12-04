به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم با حضورکارگردان ایرانی و بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری آن، در بخش مسابقه بین الملل پنجاه و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم تسالونیکی در شهر تسالونیکی در کشور یونان به روی پرده می رود و برای تصاحب جایزه این بخش با 15 فیلم سینمایی دیگر به رقابت می پردازد.

فیلم سینمایی "ماندوو" در پنجاه و یکمین دوره جشنواره فیلم تسالونیکی ابتدا ساعت 45/3 بعدازظهر روز پنجشنبه 18 آذرماه (9 دسامبر) در سالن سینما المیپک و همچنین در ساعت 6 غروب جمعه 19 آذرماه (10 دسامبر) در سالن سینما فریدا لیاپا در شهر تسالونیکی به روی پرده می رود.

پنجاه و یکمین دوره این جشنواره با نمایش فیلمهای مطرحی از کارگردانان سرشناس جهان در بخش های مختلف از جمله: رقابتی و غیررقابتی، بخش آثار یونانی، بخش نمایش ویژه و بخش جنبی در روزهای 12 تا 21 آذر ماه جاری (3 تا 12 دسامبر) در شهر تسالونیکی در کشور یونان برگزار می شود.

فیلم "ماندوو" در آخرین نمایش بین المللی خود با حضور کارگردان و بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری آن، روز سه شنبه 9 آذرماه (30 نوامبر) در بخش مسابقه اصلی هجدهمین دوره جشنواره بین المللی تخصصی فیلمبرداران سینما پولوس کمریمیج در شهر لودز در کشور لهستان به روی پرده رفت و مورد استقبال اعضای هیئت داوران این جشنواره قرار گرفت.