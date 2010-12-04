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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

سونی آخرین بازیگران " مرد عنکبوتی" را انتخاب می‌کند

استودیوی سونی مرحله انتخاب بازیگر پروژه بعدی خود با عنوان " مرد عنکبوتی" را به پایان می‌رساند.

به گزارش مهر از ورایتی سونی مذاکرات خود را با بازیگرانی چون کمپبل اسکات ،‌عرفان خان ، آنی پاریس و جولین نیکلسن آغاز کرده است.

قرار است اسکات و نیکلسن نقش والدین پیتر پارکر را بازی کنند و عرفان خان و آنی پاریس برای نقش‌های منفی فیلم مد نظر هستند.

نسخه استودیوی سونی از " مرد عنکبوتی" اواخر این ماه مرحله پیش تولید خود را آغاز می‌کند و برنامه ریزی‌ها برای اکران فیلم در سوم ژوئیه 2012 انجام شده است." مرد عنکبوتی" به شیوه سه بعدی فیلمبرداری می شود.

مارک وب کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد و اندرو گارفیلد برای ایفای نقش اصلی و دوگانه پیتر پارکر / مرد عنکبوتی برگزیده شده است.

پیش از این سلی فیلد ، مارتین شین ، اما استون و ریس ایفانس برای ایفای نقش های فرعی فیلم با سونی به توافق رسیده‌اند.

کد مطلب 1203596

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