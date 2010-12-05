اختصاص 5 درصد درآمد مدارس غیردولتی به آموزش و پرورش

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق قانون مجلس، مدارس غیردولتی و آموزشگاههای آزاد علمی و زبان موظف هستند بین پنج تا 15 درصد از درآمدهای سالانه خود را به حساب سازمان مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش واریز کنند که ما این مصوبه را در شورای عالی آموزش و پرورش نیز تصویب و برای اجرا ابلاغ کردیم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش افزود: این هزینه با هدف نظارت، ارتقای کیفیت و آموزش معلمان و کارکنان این مدارس دریافت می شود.

پیش از این نیز مدیران مدارس غیردولتی درصدی از درآمد خود را به حساب این سازمان واریز می کردند که قانونمند نبود.