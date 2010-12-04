کنسرت گروه کر دختران در جشنواره موسیقی فجر اجرا می شود

شهلا میلانی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای گروه کر دختران در جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر،گفت : گروه کر دختران که از بهترین هنرجویان و یا فارغ التحصیلان هنرستان موسیقی دختران هستند پس از شرکت در چند دوره از جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب رتبه دوم در حوزه موسیقی کرال شدند؛ از همین رو تصمیم گرفتیم این بار در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر اجرای برنامه داشته باشیم.

وی در ادامه به رپرتوار کنسرت گروه کر دختران در جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : در این اجرا رپرتواری از موسیقی فلکلور ایران و جهان که ویژه صدای بانوان است طراحی شده و قرار است به اجرا درآید؛ خوشبختانه به دلیل گستردگی و تنوع موسیقی محلی در ایران انواع موسیقی های فلکلور ایرانی در این کنسرت اجرا می شود و در ادامه موسیقی فلکلور جهانی که شامل آریاهای اپرا می شود نیز به روی صحنه می رود .