به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی ظهر امروز (شنبه) در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته ضمن قدردانی از دست اندرکاران وزارت راه و ترابری یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در بخش زیرساختها را سرمایه گذاری در بخش راه و ترابری و حمل و نقل دانست و گفت: تمامی کشورهایی که از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار هستند سرمایه گذاری های زیادی در زمینه راه سازی و حمل و نقل انجام داده اند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در کشور ما به بخش راه و ترابری توجه چندانی نشده است و آنچه از پیش از انقلاب باقی مانده 40 کیلومتر اتوبان بین تهران تا کرج و تعدادی راه غیراستاندارد است.

رحیمی ادامه داد: از بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دولت نهم و دهم تحولات اساسی در زمینه راهسازی و حمل و نقل در کشور شکل گرفته است و در دولت نهم و ابتدای دولت دهم مقدار راه ساخته شده تقریبا 180 کیلومتر بیشتر از کل راه های ساخته شده قبل از دولت نهم است که البته این مقدار هنوز کافی نیست و باید به شکل جدی تر به آن پرداخته شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتهای فراوان در بخش حمل و نقل دریایی و بنادر خاطر نشان کرد: برای کشوری همچون ایران با داشتن ظرفیت های فراوان در بخش حمل و نقل دریایی ، زیبنده نیست که برای صادرات و ترانزیت از بنادر کشورهای خارجی استفاده کند.

رحیمی با اشاره به تحریمهایی که قدرت های استکباری در بخش حمل و نقل هوایی علیه ملت ایران اعمال کرده اند، گفت: به رغم این تحریم ها تعداد صندلیهای هواپیماهای مورد استفاده کشور هم اکنون دو برابر سالهای قبل از دولت نهم است.

وی افزود: در حال حاضر تعمیرات، نگهداری و ساخت قطعات مربوط به حمل و نقل هوایی توسط مهندسین داخلی کشور انجام می شود که البته در این زمینه نیاز به تلاش های بیشتری داریم و باید در آینده ای نزدیک کارهای بزرگی انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به برنامه های آتی دولت در بخش راهسازی و حمل و نقل اشاره کرد و گفت: دولت تصمیم دارد ایران را که پلی میان آسیا ، اروپا و آفریقا است به معنای واقعی به دیگر راه ها مرتبط نماید و از این طریق حجم ترانزیت که هم اکنون در حدود 12 میلیون تن می باشد را به 40 میلیون تن در سال برساند.

رحیمی افزود: این امر نیازمند زیرساخت هایی است که یکی از این زیرساخت ها احیای راه ابریشم از طریق خطوط ریلی است، که با احیای این راه راه آهن چین به ترکمنستان و از آنجا به ایران و سپس به مرز ترکیه و اروپا متصل خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: حمل و نقل بار و ترانزیت در این مسیر از طریق کشتی دو ماه به طول می انجامد و این در حالی است که با احیای این راه از طریق راه آهن به میزان قابل توجهی از این زمان کاسته می شود و حمل و نقل و جابجایی بار در یازده روز انجام خواهد شد.

رحیمی با تاکید بر اینکه پیشرفت اقتصادی به فعال سازی ظرفیت های حمل و نقل یک کشور وابسته است، خاطر نشان کرد: با فعال شدن ظرفیت های راهسازی کشور تحولی بزرگ در بخش اقتصادی خواهیم داشت و برای این منظور دولت قصد دارد همه شهرها و استانهای کشور را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل کند تا بستر لازم برای توسعه اقتصادی ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: به زودی با اعلام رییس جمهور این قانون به مرحله اجرا خواهد رسید که اولین نتیجه اجرای این قانون صرفه جویی سوخت در بخش حمل و نقل است.

رحیمی دستاورد دیگر اجرای این قانون را توزیع عادلانه یارانه ها عنوان کرد و گفت: با صرفه جویی و توزیع عادلانه یارانه ها اعتبارات فراوانی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که بخش عمده ای از این اعتبارات در بخش حمل و نقل کشور هزینه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت هم اکنون در بخش حاملهای انرژی 80 هزار میلیارد تومان یارانه می دهد که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اگر نیمی از این مبلغ صرفه جویی شده و در راه توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود شاهد تحولی بزرگ در پیشرفت کشور خواهیم بود.