  1. استانها
  2. فارس
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی در شیراز گشایش یافت

نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی در شیراز گشایش یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی در کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ظهر شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در دانشگاه شیراز با اشاره به گستردگی نمایشگاه های برگزار شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب سالانه شیراز دارای ابعاد وسیعی است و علاوه بر مخاطبین خاص بیشتر جنبه عمومی دارد، برگزاری نمایشگاه های تخصصی ضروری به نظر می رسد.

منصور طبیعی افزود: اگر یکی از شاخصه های علاقه به کتاب، خرید آن در نظر گرفته شود می توان گفت با استقبال و خریدی که از نمایشگاه بزرگ کتاب امسال صورت گرفت، شیراز در رتبه دوم استقبال از نمایشگاه های کتاب در سطح کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: دانشگاه شیراز می تواند با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس با ایجاد شرایط استفاده همه متخصصین، به صورت دائم یک نمایشگاه تخصصی کتاب را در شیراز ایجاد کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس کتاب را یکی از مهمترین رسانه ها در جهت انتقال پیامهای فرهنگی دانست و گفت: نمایشگاه کتاب همراه با خود تاثیرات فرهنگی بزرگی در جامعه ایجاد می کند که دانشگاه ها نیز با ایجاد فضاهای نمایشگاهی می توانند به این جریان سازی کمک کنند.

طبیعی ادامه داد: ایجاد چنین نمایشگاه هایی در دانشگاه می تواند زمینه آشنایی دانشجویان را با منابع مهم و ترجمه نشده فراهم سازد وانگیزه آنان را در این زمینه افزایش دهد.

این نمایشگاه با 45 هزار عنوان کتاب 13 تا 15 آذر ماه جاری در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز از ساعت 9 الی 19 پذیرای علاقه مندان است. 

کد مطلب 1203609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها