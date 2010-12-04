نمایشگاه کتب تخصصی دانشگاهی در شیراز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ظهر شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در دانشگاه شیراز با اشاره به گستردگی نمایشگاه های برگزار شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب سالانه شیراز دارای ابعاد وسیعی است و علاوه بر مخاطبین خاص بیشتر جنبه عمومی دارد، برگزاری نمایشگاه های تخصصی ضروری به نظر می رسد.

منصور طبیعی افزود: اگر یکی از شاخصه های علاقه به کتاب، خرید آن در نظر گرفته شود می توان گفت با استقبال و خریدی که از نمایشگاه بزرگ کتاب امسال صورت گرفت، شیراز در رتبه دوم استقبال از نمایشگاه های کتاب در سطح کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: دانشگاه شیراز می تواند با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس با ایجاد شرایط استفاده همه متخصصین، به صورت دائم یک نمایشگاه تخصصی کتاب را در شیراز ایجاد کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس کتاب را یکی از مهمترین رسانه ها در جهت انتقال پیامهای فرهنگی دانست و گفت: نمایشگاه کتاب همراه با خود تاثیرات فرهنگی بزرگی در جامعه ایجاد می کند که دانشگاه ها نیز با ایجاد فضاهای نمایشگاهی می توانند به این جریان سازی کمک کنند.

طبیعی ادامه داد: ایجاد چنین نمایشگاه هایی در دانشگاه می تواند زمینه آشنایی دانشجویان را با منابع مهم و ترجمه نشده فراهم سازد وانگیزه آنان را در این زمینه افزایش دهد.

این نمایشگاه با 45 هزار عنوان کتاب 13 تا 15 آذر ماه جاری در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز از ساعت 9 الی 19 پذیرای علاقه مندان است.