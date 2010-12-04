مهلت ثبت نام آزمون آیلتس دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد آزمون بین المللی IELTS روز 27 آذر برگزار می شود.

داوطلبان جهت ثبت نام در این آزمون IELTS می توانند پس از اطلاع از ظرفیت باقی مانده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال که به حساب اعلام شده مرکز آزمون واریز شده است، برای ثبت نام به مرکز آزمون دانشگاه آزاد مراجعه کنند.

داوطلبان برای ثبت نام در آزمون باید علاوه بر فیش بانکی، دو قطعه عکس، اصل و کپی پاسپورت یا کارت ملی، کپی از کارنامه قبلی در صورت شرکت در آزمون IELTS را به همراه داشته باشند.

دانشگاه آزاد اسلامی با کسب مجوز برگزاری آزمون بین المللی IELTS از موسسه IDP-IA استرالیا آزمون IELTS را برگزار می کند.

جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون IELTS