به گزارش خبرگزاری مهر، اپرای عروسکی "عاشورا" نوشته و کارگردانی بهروز غریب‌پور به عنوان گونه معاصر سازی شده تعزیه، همزمان با ایام محرم در تالار فردوسی روی صحنه می‌رود.

این اثر پیش از این در تهران و ایتالیا اجرا و با استقبال تماشاگران مواجه شده است. این نمایش قرار است در قالب رپرتوار چهار اجرای عروسکی بهروز غریب‌پور و به عنوان سومین اپرای ساخته شده توسط گروه تئاتر آران از روز یکشنبه دوم آذر در تالار فردوسی اجرا شود. این نمایش قراراست تابستان 90 در فرانسه روی صحنه برود.

در این نمایش هنرمندانی چون علی پاکدست و مریم اقبالی به عنوان دستیار کارگردان و غزل اسکندرنژاد، علی ابوالخیریان، محسن ایمان خدایی، افسانه زمانی، مونا کیانی‌فر، مرجان احمدی و... به عنوان بازی‌ دهندگان عروسک‌ها در کنار دیگر عوامل در کنار غریب‌پور حضور دارند.