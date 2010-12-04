الزام شهرداریهای لرستان به اخذ گواهی تایید ایمنی آسانسور

محمد رضا واعظی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: شورای استاندارد استان لرستان همه شهرداری های استان را ملزم به اخذ گواهی تایید کیفیت و ایمنی آسانسور کرده است.

صدور پروانه پایان کار ساختمان در گرو تایید ایمنی آسانسور

وی تصریح کرد: با تصویب این موضوع در شورای استاندارد کلیه شهرداری های استان موظف به صدور پروانه پایان کار ساختمان پس از اخذ گواهی تایید ایمنی آسانسور هستند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان یادآور شد: این در حالی است که با پیگیری های به عمل آمده دفتر نمایندگی دو شرکت بازرسی فنی تایید صلاحیت شده آسانسور در استان لرستان مستقر شده است.

واعظی پور به عملکرد برخی شهرداریهای استان در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: با همکاری شهرداری خرم آباد تاکنون برای 20 ساختمان در مرکز استان گواهی تایید کیفیت و ایمنی آسانسور صادر شده است.

تولیدکنندگان بلوک های سقفی موظف به دریافت نشان استاندارد شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مصوبات شورای استاندارد استان اشاره کرد و یادآور شد: با تصویب شورای استاندارد استان کلیه تولیدکنندگان بلوک های سقفی پلی استایرن موظف شدند حداکثر تا پایان سالجاری نسبت به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی از اداره کل استاندارد لرستان اقدام کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان ادامه داد: در صورتیکه این تولیدکنندگان در مدت زمان مقرر شده اقدام به دریافت نشان استاندارد نکنند پروانه بهره برداری آنها لغو خواهد شد.

واعظی پور خاطر نشان کرد: با توجه به لزوم سبک سازی و مقاوم سازی بناها و نظر به شرایط خاص جغرافیایی استان که بر روی گسل زلزله قرار دارد، استفاده از بلوک سقفی پلی استایرن در صورت برآورده کردن الزامات استاندارد مربوطه می تواند موجب کمترین خسارت در بنا شود.

وی افزود: این در حالیست که استفاده از بلوک های غیر استاندارد با دانسیته پایین می تواند خسارات جبران ناپذیری در هنگام وقوع حوادث از جمله زلزله در پی داشته باشد.

تنها یک واحد تولیدکننده بلوک های سقفی لرستان نشان استاندارد دارد

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با اشاره به پیگیری های به عمل آمده در این زمینه، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر تنها یک واحد تولیدی که موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی ایران شده در استان فعالیت دارد و سایر کارگاههای تولیدی متاسفانه به انجام این مهم توجهی نداشته اند.

واعظی پور از تولیدکنندگان بلوک های سقفی پلی استایرن درخواست کرد به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی هر چه سریعتر ضمن مراجعه به اداره کل استاندارد استان نسبت به انجام مراحل صدور پروانه استاندارد اقدام کنند.

وی حق اعلام جرم علیه اینگونه واحدها را برای اداره کل استاندارد استان محفوظ دانست و تاکید کرد: درمرحله اول سعی می کنیم با ابزارهای تشویقی واحدهای تولیدی را به دریافت پروانه استاندارد ترغیب کنیم اما درصورت اصرار مدیران این واحدها به تولید خارج از چارچوب استاندارد، این اداره کل نسبت به اعلام جرم اقدام خواهد کرد.