تهرانیها می توانند علیه عاملان آلودگی هوا شکایت کنند

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر از حق طبیعی مردم برای استفاده از هوای سالم و پاک سخن گفت و افزود: مسئولان بر اساس قوانین و مقررات موجود در کشور در برابر سلامت هوا، آب و خاک مسئول هستند.

وی افزود: تولید بی رویه خودرو خارج از استاندارد، عدم کنترل استاندارهای لازم برای تولید خودروها، عدم جلوگیری پلیس از شماره گذاری خودروهای ناسالم، عدم برخود با واحدها و صنایع آلاینده و... می تواند از مواردی باشد که تهرانیها می توانند با بروز تشدید آلودگی هوا علیه مسئولان اقامه دعوی کنند.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که در کشورهای اروپایی مردم می توانند علیه یک خودروی دودزا و یا سیگار کشیدن یک شخص در مکان عمومی شکایت کنند ولی در ایران چنین شکایاتی دیده نمی شود گفت: در دادگستریها (قوه قضائیه) برای هرگونه شکایت باز است ولی مردم پیگیر نیستند و تصور نمی کنند که این شکایتها به جایی برسد برای همین رجوع نمی کنند.

کشاورز اظهار داشت: اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضائی موظف به پیگیری است.