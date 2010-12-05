نحوه استفاده از چهار نوع سهمیه در کنکور 90 / جزئیات سهمیه مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در آزمون سراسری 90 براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه جزو یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 و یا 3 محسوب می شوند داوطلبان متقاضی سهمیه مناطق باید قسمت مربوط در بند 16 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را علامتگذاری کنند.

بر اساس مصوبه سی و پنجمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، فارغ التحصیلان و دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی بر اساس بخش محل اخذ مدر ک تحصیلی پایه پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان و یا هنرستان (سال دوم و سوم دبیرستان یا هنرستانهای فنی و حرفه ای و یا کار و دانش) جزء یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 یا 3 محسوب می شوند.

فارغ التحصیلان دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال 1390 براساس بخش محل اخذ مدر ک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان) که تحصیل کرده اند جزء یکی ازسهمیه های مناطق1، 2 و یا 3 محسوب می شوند.

سهمیه شاهد و ایثارگر در کنکور 90

رزمندگانی که براساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ 31 شهریور 59 تا 31 شهریور 67 حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لازم است پس از تکمیل فرم

مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان

ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج کنند.

جانبازان 25 تا 69 درصد، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهید) برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط اقدام کنند.

به گزارش مهر، جانبازان با درصد جانبازی حداقل 25 درصد و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار در بند 19 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل کند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام، توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا

وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرند و در گزینش نهائی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و یا

مدت اسارت اضافه شود. ضمناً این قبیل داوطلبان نیازی به دریافت کد 12 رقمی رهگیری از سپاه پاسداران را ندارند.

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته های تحصیلی دوره های روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت.

براساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل (از زمان تصویب سال 1387 به قبل) که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و یا دوره های مجازی (به جز دوره های روزانه در دانشگاه های دولتی) قرار گرفته اند، در صورت

انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمی ههای مربوط در آزمون سراسری خواهند بود.

فرزندان و همسران جانبازان 25 تا 49 درصد پس از شرکت در آزمون، در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، پس از دریافت کارنامه با درج کد ملی و کد ایثارگری پدر یا مادر و یا همسر می توانند با مراجعه به سایت ایثار به نشانی www.isaar.ir کد رهگیری 12 رقمی دریافت کنند.

این قبیل داوطلبان در صورت داشتن سایر ضوابط و شرایط و کسب حدنصاب نمره علمی در ظرفیت باقیمانده سهمیه شاهد به میزان 5 درصد پذیرش خواهند شد.

سهمیه آموزگاران کنکور سراسری 90

به گزارش مهر، آموزگاران دیپلمه رسمی (قطعی آزمایشی) و یا پیمانی که حداقل سه سال در مناطقی که آموزش و پرورش خدمت کرده باشند و در حال حاضر نیز شاغل باشند، می توانند برای استفاده از سهمیه رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با دریافت فرم مخصوص از نواحی و یا مناطق آموزش و پرورش (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 44 این دفترچه) و نگهداری آن نزد خود از سهمیه مزبور استفاده کنند پذیرفته شدگان رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره با سهمیه آموزگا ران، بورسیه وزارت آموزش و پرورش نمی شوند.

داوطلبانی که با توجه به ضوابط علاقه مند به استفاده از سهمیه آموزگاران در رشته راهنمایی و مشاوره باشند، لازم است علاوه بر انتخاب یکی از سهمیه ها، برحسب مورد وضعیت خود را با علامتگذاری قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مربوط تعیین کنند و مدار ک لازم را نیز تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشته ذیربط استفاده کنند.

سهمیه بهیاران

بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید (کارودانش) مورد تأیید وزارت آموزش و پرور ش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند، می توانند با تهیه گواهی لازم از سازمان متبوع و نگهداری آن نزد خود منحصراً برای ورود به رشته پرستاری از سهمیه بهیاران استفاده کنند.

دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام جدید (کارودانش ) و یا اشتغال به تحصیل در پایه

پیش دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ 31 شهریور 90 الزامی است.

داوطلبانی که با توجه به ضوابط علاقه مند به استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری باشند، لازم است علاو ه بر انتخاب یکی از سهمیه ها، برحسب مورد وضعیت خود را با علامتگذار ی قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مربوط تعیین کنند و مدارک لازم را نیز تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشته ذیربط استفاده کنند.