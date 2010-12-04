در گفتگو با مهر اعلام شد: جزئیات کنکور سال 90 / نحوه و میزان تاثیر نمرات سال سوم دبیرستان

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور سراسری سال 90 برای پذیرش دانشجو در دوره های شبانه، روزانه، بین الملل، دانشگاهها و دانشگاه پیام نور، مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان شاغل همانند سال گذشته در یک مرحله برگزار می شود.

مجازین به ثبت نام در کنکور سراسری 90

وی اظهار داشت: در این آزمون دارندگان دیپلم نظام قدیم و مدرک پیش دانشگاهی و داوطلبان شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی که 31 شهریور فارغ التحصیل می شوند، می توانند ثبت نام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش گفت: دارندگان مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دارندگان مدرک کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای حق ثبت نام در این آزمون را خواهند داشت.

وی اظهار داشت: این آزمون برای کلیه داوطلبان اعم از نظام جدید و قدیم شامل آزمون عمومی اختصاصی به صورت تستی و در حدود اطلاعات علمی مشخص شده نظام جدید متوسطه سالی واحدی است.

سوابق تحصیلی در آزمون 90

توکلی گفت: سوابق تحصیلی در این آزمون به صورت نمرات تراز شده دروس امتحانات نهایی برای دیپلمه های نظام جدید یکی از سالهای 84 تا 89 که امتحانات سال سوم آنها نهایی برگزار شده به میزان 25 درصد در نمره آزمون 90 تأثیر خواهد داشت.

وی اظهار داشت: ثبت نام برای شرکت در کنکور 90 از روز سه شنبه 16 آذرماه و به صورت اینترنتی آغاز می شود و 28 آذرماه پایان می یابد.

معاون سازمان سنجش گفت: اطلاعیه سازمان در خصوص شرایط و ضوابط آزمون در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 15 آذرماه و 22 آذرماه منتشر می شود.

بر اساس برنامه آزمون سراسری سال 90 در حوزه های امتحانی سراسر کشور 9 تیر ماه برگزار می شود.

به گزارش مهر، براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 1390 در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه 9، جمعه 10، صبح روز شنبه 11 تیرماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.