سانحه رانندگی تصویر برداری "به من کلک نزن" را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از صحنهها مطابق فیلمنامه قرار بود یکی از بازیگران سوار بر اتومبیل شده و با سرعت صحنه را ترک کند، علیرضا شیرین در حین رانندگی کنترل خودرو را از دست داد و پس از عبور از چند مانع، با سرعت بسیار زیاد به درخت نخل وسط خیابان برخورد کرد.
بازیگر مصدوم، بر اثر این سانحه دچار شکستگی از ناحیه کتف و گردن شد و به گفته پزشکان چند هفتهای را به استراحت بپردازد. علیرضا شیرین سابقه بازی در فیلم سینمایی «لج و لجبازی» از ساختههای سیدمهدی برقعی را دارد. با وجود این اتفاق انتظار میرود فیلمبرداری این تله فیلم مجددا در دیماه از سر گرفته شود.
تله فیلم "به من کلک نزن" به کارگردانی سید مهدی برقعی و تهیهکنندگی محمد پهلوان و محمد منتظری دهم آبان ماه، در جزیره کیش کلید خورد. این فیلم براساس فیلمنامهای از عباس مرادیان و با بازی ارژنگ امیرفضلی، شهره سلطانی، محمد پهلوان، آرام جعفری، علیرضا شیرین و شهرزاد کمالزاده ساخته میشود.
"به من کلک نزن" داستان دو وکیل به نامهای مسعود و سپهر است که به دور از چشم همسرانشان به جزیره کیش سفر میکنند تا وکالت پرونده کلاهبرداری عظیمی در این جزیره را عهدهدار شوند.
از دیگر عوامل این فیلم میتوان به حسین ناظریان: مدیر تصویربرداری، علیرضا نویننژاد: مدیر صدابرداری، مهدیه اعرابیان: طراح چهرهپرداز و امیرحسین احدزاده :طراح صحنه و لباس، اشاره کرد.
"به من کلک نزن" پنجمین تله فیلم سید مهدی برقعی است. وی پیش از این تله فیلمهای "او شبیه گل داوودی بود"، "وقتی سفر کردیم"، "تشخیص هویت" و "جایی برای اشتباه نیست" را در کارنامه خود ثبت کرده و دو فیلم سینمایی "سفر به شرق" و "لج و لجبازی" را نیز کارگردانی کرده است.
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