اسناد ویکی لیکس پالایش شده است/ حذف مطالب ضد امنیت ملی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "آرتور بلینوف" درمطلبی در این روزنامه می نویسد: باید قبول کرد که انتشار مطالب ویکی لیکس نشان دهنده نفوذ بالای روزنامه نگاری الکترونیکی است. بازتاب وسیع جهانی انتشار این مطالب و تلاشهای دادگستری آمریکایی برای طرح اتهامات علیه جولیان آسانگ مؤسس سایت و بردلی منینگ (کسی که فرار اطلاعات را ترتیب داد) همین واقعیت را به اثبات رسانده است.
در ادامه این مطلب آمده است: ویکی لیکس متونی را که منتشر میکند، تصفیه و اصلاح کرده و هر چیزی را که میتوانست بر امنیت ملی ایالات متحده اثر بگذارد، حذف کرده است. از جمله اسامی خارجیانی را که در مناطق بحران زده با آمریکاییها همکاری کردند برداشته است. روزنامههایی که متون ویکی لیکس را از قبل دریافت کردند، خودشان به تصفیه محتوای آنها پرداختند.
به عنوان مثال، روزنامه نیویورک تایمز هر چیزی را که میتوانست به امنیت عملیات اطلاعاتی آمریکا لطمه بزند حذف کرد. آنچه که در این روزنامه درج شد، از قبل با وزارت امور خارجه هماهنگ شد. دستور العملها برای دیپلماتهای آمریکایی مبنی بر اجرای عملیات آماتوری جاسوسی از مقامات سازمان ملل و جمعآوری اطلاعات شخصی، شماره کارت اعتبار و گذرواژه آنها را نمیتوان به عنوان افشای اسرار تعبیر کرد. لذا اسنادی که این طور پاکسازی شدند، نمیتوانند به اتهامات به افشای اسرار دولتی کمک کنند. به همین علت احتمال ضعیفی میرود که یک دادگاه بزرگ علیه ویکی لیکس و مؤسس آن بر پا شود.
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