شماره 419 ماهنامه فیلم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره آمده است: معرفی فیلم های "بانوی شهر ما"، "من مادر هستم"، "خیابانهای آرام"، "اسب حیوان نجیبی است"، "گلچهره"، "شور شیرین" و...، گفتگوهایی کوتاه با مجید برزگر و فرزین محدث، یادداشتی با ستاره اسکندری، گزارشی از مراسم بزرگداشت مرتضی احمدی، گفتگو با این هنرمند پیشکسوت و گفتگو با فرج حیدری .

همچنین در ادامه این شماره، گفتگوهایی با علیرضا داوود نژاد، سید محمد بهشتی درباره سینمای کودک و نوجوان دیروز و امروز، یادداشتی درباره پخش دوباره "هزاردستان"، مطلبی با عنوان به بهانه دوبله "جرم" اثر تازه کیمیایی، مطالبی با عنوان "لهجه و نقش های متکی به آن"، مهران مدیری در "قهوه تلخ" ظاهر شد، گفتگو با اصغر نعیمی، پرونده ای برای شبکه نمایش خانگی و نگاهی به چند فیلم در بازار شبکه نمایش به چاپ رسیده است.

گزارش چهارمین جشنواره سینما حقیقت، چهلمین جشنواره فیلم رشد، ششمین جشنواره فیلم کوتاه وارش، ششمین جشنواره فیلم های دینی رویش، مانی پتگر و نمایشگاه فیلم های تجربی، هفته فیلم هلند در تهران، مطلبی با عنوان نکته‌های درباره پدر سینمای ایران، بالاخره پیتر جکسن "هابیت" ها را در نیوزیلند می سازد، دیدار و گفتگویی با جولی اندروز، آکادمی فیلم اروپا به "کپی برابر اصل"، خبرهای کوتاه از سینمای جهان و... از دیگر مطالبی شماره 419 نشریه فیلم است.

در ادامه هم می خوانیم، گفتگو با جیمز کامرون، دیدار با الخاندرو گونزالس ایناریتو، معرفی فیلم های "پاندوروم"، "بدون نشانه"، "کیک- اس"، "کرانه دیگر"، "آمریکایی" و... گفتگو اختصاصی با استینا برگمان، مطالبی درباره فیلم " یک پیام آور"، گفتگو با ژاک اودیار، مطلبی با عنوان هدیه ای برای سینمای فرانسه، نقد فیلم های "خواب های دنباله دار"، "هر چی خدا بخواد"، مطالبی درباره "یتیم خانه"، نقد موسیقی فیلم "ملک سلیمان" و...