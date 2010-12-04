به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، سید مسعود میرکاظمی امروز در مراسم افتتاح فاز اول خط لوله گاز خرم آباد با بیان اینکه ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین تولید کننده این حامل انرژی از یک قدرت اقتصاد انرژی در سطح جهان برخوردار است، گفت: با اجرا و تکمیل خطوط لوله گاز میزان پایداری شبکه ملی گاز ایران افزایش می یابد.

این عضو کابینه دولت با اشاره به ساخت حدود 200 هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی در سطح کشور، تصریح کرد: همچنین در شرایط فعلی وسعت شبکه انتقال فشار قوی گاز ایران به 32 هزار کیلومتر افزایش یافته است.

وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 530 میلیون متر مکعب گاز در ایران در بخشهای مختلف خانگی و تجاری، صنایع و نیروگاهها مصرف می شود یادآور شد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمینه برای مصرف منطقی گاز در سطح کشور فراهم می شود.

وی کل یارانه اختصاص یافته به عاملهای مختلف انرژی را سالانه 80 هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و با تاکید بر اینکه هم اکنون متوسط مصرف گاز ایران معادل چند کشور پرجمعیت جهان است، تاکید کرد: یکی از سیاستهای دولت افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی ایران است.

میرکاظمی در پاسخ به درخواست برخی از نمایندگان مجلس در استان لرستان درباره گازرسانی به شهرها و روستاهای جدید اظهار داشت: با توجه به اجرای بیشتر پروژه های خطوط انتقال گاز توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در صورت تامین فاینانس پروژه ها توسط قرارگاه وزارت نفت هم موافق اجرای پرژه های جدید گاز در این منطقه از کشور است.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در پایان با بیان اینکه هم اکنون 95 درصد جمعیت شهری و 23 درصد جمعیت روستایی استان لرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند خاطرنشان کرد: باید تعداد جمعیت بهره مند از گاز این استان سردسیر حداقل به متوسط کشوری افزایش یابد.