نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتشار 250 هزار سند جدید در سایت ویکی لیکس و انتخاب میزبانان جام جهانی 2018 و 2022 بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

قدس مال ماست؛ فعلا بخواب!

روزنامه البیان در کاریکاتوری نگاهی انتقاد آمیز به مقامات عربی داشته است که سر جای خود نشسته اند و هیچ تلاشی در راستای مسئله فلسطین انجام نمی دهند، اما همگی تنها داعیه حمایت از فلسطین را دارند.

ویکی لیکس؛ دروازه پیشبرد اهداف واشنگتن

روزنامه الرایه قطر افشاگری های پایگاه ویکی لیکس را دستاویزی تازه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی واشنگتن دانسته است که در پشت پرده دنبال می شود.

نام کاربر: حاکم عربی، رمز عبور: مادام العمر!

روزنامه السفیر امروز در کاریکاتوری به مسئله حاکمان مادام العمر در جهان عرب توجه داشته است که با هر ترفندی در صدد تداوم حضور خود در راس قدرت هستند.

آتش سوزی در فلسطین اشغالی؛ از ماست که بر ماست

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به آتش سوزی های گسترده در فلسطین اشغالی توجه کرده است. بر این اساس، رژیم صهیونیستی که همواره آتش تجاوزاتش علیه فلسطینیان و دیگر کشورهای منطقه به راه است حال خود با آتش مواجه است.

نمایشگاه کتاب بیروت؛ مرثیه ای غم انگیز!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به افتتاح نمایشگاه کتاب بیروت توجه داشته است. بر این اساس، یک جلد کتاب به صورت یک تابوت به تصویر کشیده شده که یک نشریه الکترونیکی برایش مرثیه می خواند. طراح کاریکاتور به تحت الشعاع قرار گرفتن مطبوعات و کتاب پس از افزایش روند استفاده مخاطبان جهانی از شبکه جهانی اینترنت توجه داشته است.

انتخاب میزبان جام جهانی؛ دست اوباما به توپ نرسید

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری انتخاب میزبانان جام جهانی 2018 و 2022 را مورد توجه قرار داده است، که در آن آمریکا نتوانست با وجود تلاشهای اوباما در رقابت با قطر به موفقیت برسد.

جام جهانی 2022 در قطر؛ مبارک باشه

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری به انتخاب قطر به عنوان میزبان بازی های جام جهانی فوتبال در سال 2022 توجه داشته است.

شهرک سازی همچنان ادامه دارد

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به شکست تلاشهای واشنگتن در راستای راضی کردن رژیم صهیونیستی به توقف شهرک سازی توجه کرده است.

قفل فکری؛ بدون شرح